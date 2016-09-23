Isanteh

Рустам Isanteh

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заполнение контента в Excel-Сантехника

    $260

    Для интернет магазина сантехники необходимо заполнение контента в формате Excel. Часть информации предоставляется, часть поиск по сайтам производителя и прочим ресурсам. Связь строго через скайп isanteh.ru   Опыт в данной товарной категории ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для сайта сантехники и отделочных материалов

    Необходимо написание качественных текстов в больших обьемах. В месяц до 200 тыс символов. Вы будете писать текст на коммерческие страницы интернет-магазина, а значит это страница где будут карточки товара и главная ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент менеджер

    $250

    Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике. Эксель контент. Поиск информации и фото. Товаров МНОГО Работа на 1- мес Цена 10 руб /1 шт

    Наполнение сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист 1с

    Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна упаковки

    добрый день. необходима разработка дизайна упаковки. Товар- аксессуары для ванной комнаты. Есть пример- желаемого результата. Есть большая часть информации( логотип,схемы,бренд бук) Необходимо работа над картинкой( обсудим детали) и разработка упаковки. ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание презентации для товара(сантехника)

    Создание презентации и сопроводительных текстов для смесителей. Предоставлю:  Брендбук,Логотипы, фото продукции, Презентацию бренда по другому товару, и презентацию, как пример понравившейся работы. Количество листов: 15-17 листов. Количество товара: 13 коллекций. (80-90позиций). ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO и SMM продвижение ИМ

    Добрый день. необходима помощь в SEO и SMM продвижении нового ИМ . Товар сантехника. От вас прошу сразу высылать.. 1 примеры продвигаемых сайтов. 2 ваша стратеги 3 ваша стоимость. ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт на тему "Сантехника"

    Добрый день, необходим копирайт для ИМ . Тематика - сантехника. Статья для посадочных страниц, маркетинговые статьи и прочее Работа строго по ТЗ разработчика сайта.  Работа проектная.  в заявке необходимо указать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтер в ИМ Сантехники

    Новый интернет магазин Сантехники. Задача - написание текстов, описаний,новостей,статей по ТЗ разработчиков.  Тематика -Сантехника. Опыт в данном товаре - желательно. Строго Копирайт!!! ТЗ: Необходимо написать текст на основе ключевой фразы( предоставляем) , ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание баннера для интернет магазина
Все отлично! Рекомендую как порядочного, доброго заказчика. Оплата и утверждение легко и быстро
Все сделал в кратчайшие сроки. Молодчик. Всем советую.
Ответный отзыв
lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
7 баллов
8 лет назад
Изменить логотип
советую
все оперативно и качественно! всем советую
Ответный отзыв
monsherry
Елена 
42 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Наполнение контента с поиском фотографий
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача, своевременная оплата и масса позитивных эмоций от работы. Мои лучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
К заданию Елена подошла крайне кропотливо. Изучила тему изнутри и все грамотно заполнила. Огромное спасибо- будем дальше обращаться.
Ответный отзыв
JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер в ИМ Сантехники
Отличный заказчик, приятно работать. Ясное ТЗ, возможность спросить о том, что непонятно. Оплата своевременная. Всем рекомендую.
все сделано качественно и в срок. С Аидой можно работать. К Тз подошла грамотно. всегда на связи.
Ответный отзыв