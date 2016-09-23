Для интернет магазина сантехники необходимо заполнение контента в формате Excel. Часть информации предоставляется, часть поиск по сайтам производителя и прочим ресурсам. Связь строго через скайп isanteh.ru Опыт в данной товарной категории ...
- $260Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание качественных текстов в больших обьемах. В месяц до 200 тыс символов. Вы будете писать текст на коммерческие страницы интернет-магазина, а значит это страница где будут карточки товара и главная ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике. Эксель контент. Поиск информации и фото. Товаров МНОГО Работа на 1- мес Цена 10 руб /1 штНаполнение сайтов54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.31С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо размещение и написание отзывов в МаркетеКопирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
добрый день. необходима разработка дизайна упаковки. Товар- аксессуары для ванной комнаты. Есть пример- желаемого результата. Есть большая часть информации( логотип,схемы,бренд бук) Необходимо работа над картинкой( обсудим детали) и разработка упаковки. ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание презентации и сопроводительных текстов для смесителей. Предоставлю: Брендбук,Логотипы, фото продукции, Презентацию бренда по другому товару, и презентацию, как пример понравившейся работы. Количество листов: 15-17 листов. Количество товара: 13 коллекций. (80-90позиций). ...Презентации5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. необходима помощь в SEO и SMM продвижении нового ИМ . Товар сантехника. От вас прошу сразу высылать.. 1 примеры продвигаемых сайтов. 2 ваша стратеги 3 ваша стоимость. ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
размер 1900*500. пример на isanteh.ru примеры работ прошу высылатьБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть логотип, в нем необходимо переделать цвет и фон и выдать новый логотип в векторах.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, необходим копирайт для ИМ . Тематика - сантехника. Статья для посадочных страниц, маркетинговые статьи и прочее Работа строго по ТЗ разработчика сайта. Работа проектная. в заявке необходимо указать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $21
необходимо качественно наполнить контент по сантехнике- 2 бренда. с частичным поиском фото . срок 2 дня . оплата 1500Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Новый интернет магазин Сантехники. Задача - написание текстов, описаний,новостей,статей по ТЗ разработчиков. Тематика -Сантехника. Опыт в данном товаре - желательно. Строго Копирайт!!! ТЗ: Необходимо написать текст на основе ключевой фразы( предоставляем) , ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад