Контент менеджер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт54 заявки623 просмотра

Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике.

Эксель контент.

Поиск информации и фото.

Товаров МНОГО

Работа на 1- мес

Цена 10 руб /1 шт

7 лет назад
Isanteh
Рустам 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров