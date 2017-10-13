Разослать личное сообщение каждому участнику Чата в Телеграм

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Закрыт14 заявок338 просмотров

Есть Чат в Телеграме. В нем открытый список участников. Необходимо каждому участнику этого чата отправить личным сообщением одно и тоже готовое сообщение.

8 лет назад
guest_15079206876807
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров