Контент-менеджер на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок199 просмотров

Статьи уже написаны, нужно выложить их на сайт (Wordpress),  оформить, перелинковать, добавить картинки.

Статей 200 штук. Оплата 80 руб за статью.

WordPress
8 лет назад
nc2009
Петр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ввод/анализ данных (знание английского на среднем уровне обязательно)

    Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных. Проект рассчитан на 6-12 месяцев Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство ...

    SQL
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу КМ для публикации статей.

    $7

    Добрый день. Для сайта сочинений для школьников накопилось 10 статей которые необходимо опубликовать. Требования: 1) Получить сочинения для работы. 2) Прочитать сочинение, проверить на ошибки. 3) По инструкции ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать базу товаров в .xls для импорта на сайт

    ЕСТЬ сайт производителя печей отопления - http://www.zota.kz/ НУЖНО создать список товаров по прилагаемому примерному шаблону (.xls) из товаров категорий и подкатегорий, указанных там же: http://www.zota.kz/catalog/pelletnie_kotli/ http://www.zota.kz/catalog/avto_ygol_kotli/zota_stahanov/ http://www.zota.kz/catalog/polyavtomaticheskie_kotli/zota_magna/ http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_master/ http://www.zota.kz/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_mix/ ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнить каталог информацией с сайта

    $118

    Добрый день!  Нужно наполнить информацией каталог для строительной компании. Дизайн каталога готов.  Нужно будет разместить информацию о проектах (данные и изображения взять с сайта) и комплектациях.  Всего в каталоге будет 108 проектов ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск информации. Рутинная работа.

    Добрый день. Необходимо перенести с сайта имена художников в гугл таблицу. По каждому найти информацию в википедии(EN) и добавить ссылку напротив. Сайт - https://gallerix.ru/storeroom/ Перенести нужно с буквы H до Q (2й столбец). ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Собрать список блогов

    Нужен список блогов, в комментариях которых можно размещать ссылки на сторонние сайты. Тематика - преимущественно: город, бизнес, услуги, авто и ЛЮБАЯ другая, кроме хобби и развлечений.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать список форумов

    Нужен список "живых" форумов районов Москвы и городов Подмосковья, на которых можно разместить активную ссылку на сторонний сайт. Тематика форумов - любая! Можно по разным интересам.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт с Joomla на Tilda

    $250

    945 страниц.  Нужно сделать корректный переезд страниц:  - сохранить метатеги (заполнять руками в Тильда),   - сохранить структуру  - 301 редирект со старых URL на новые прописать  - отзывы ...

    JoomlaTilda
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад