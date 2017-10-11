Ищу КМ для публикации статей.

Добрый день.

Для сайта сочинений для школьников накопилось 10 статей которые необходимо опубликовать.

Требования:

1) Получить сочинения для работы.

2) Прочитать сочинение, проверить на ошибки.

3) По инструкции (прилагается в комплекте) добавить сочинение на сайт.

4) Найти на эту тему аналогичные сочинения и добавить.

(Т.к. мы стараемся максимально полно раскрыть тему сочинения, а одним сочинением это трудно сделать, то в дополнении к основному сочинению от авторов требуется найти и собрать аналогичные сочинения (не менее 5 шт) из поисковиков на заданную тему и добавить на сайт. Как это правильно сделать я скажу.)

5) Подготовить отчет в скайпе:

1) Добавлено сочинение на тему:__________________

Стоимость оплаты 400р. (40р. за сочинение).