Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных. Проект рассчитан на 6-12 месяцев Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство ...
Ищу КМ для публикации статей.
Добрый день.
Для сайта сочинений для школьников накопилось 10 статей которые необходимо опубликовать.
Требования:
1) Получить сочинения для работы.
2) Прочитать сочинение, проверить на ошибки.
3) По инструкции (прилагается в комплекте) добавить сочинение на сайт.
4) Найти на эту тему аналогичные сочинения и добавить.
(Т.к. мы стараемся максимально полно раскрыть тему сочинения, а одним сочинением это трудно сделать, то в дополнении к основному сочинению от авторов требуется найти и собрать аналогичные сочинения (не менее 5 шт) из поисковиков на заданную тему и добавить на сайт. Как это правильно сделать я скажу.)
5) Подготовить отчет в скайпе:
1) Добавлено сочинение на тему:__________________
Стоимость оплаты 400р. (40р. за сочинение).
Заявки фрилансеров
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