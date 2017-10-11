Наполнить каталог информацией с сайта

Добрый день!

Нужно наполнить информацией каталог для строительной компании. Дизайн каталога готов.

Нужно будет разместить информацию о проектах (данные и изображения взять с сайта) и комплектациях.

Всего в каталоге будет 108 проектов по 2 проекта на страницу (нужно будет добавить 4 изображения, размер, 2 цены у каждого).

Дизайн отправлю выбранному кандидату

Каталог нужен в электронном облегченном виде для отправки по почте.

В результате должен быть файл исходника и облегченный pdf файл.

Срок до субботы включительно (с промежуточным результатом в пт в первой половине дня)

Бюджет 7 т.р.