Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. ...
Наполнить каталог информацией с сайта
Добрый день!
Нужно наполнить информацией каталог для строительной компании. Дизайн каталога готов.
Нужно будет разместить информацию о проектах (данные и изображения взять с сайта) и комплектациях.
Всего в каталоге будет 108 проектов по 2 проекта на страницу (нужно будет добавить 4 изображения, размер, 2 цены у каждого).
Дизайн отправлю выбранному кандидату
Каталог нужен в электронном облегченном виде для отправки по почте.
В результате должен быть файл исходника и облегченный pdf файл.
Срок до субботы включительно (с промежуточным результатом в пт в первой половине дня)
Бюджет 7 т.р.
Заявки фрилансеров
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