Отзывы на Яндекс.Маркет

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Завершен3 заявки239 просмотров

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7 лет назад
Okno1
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Задача была выполнена точно и в срок. Позже повторно обратился с аналогичным заданием, так же - точно и в срок. Спасибо.
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, мгновенная оплата после выполнения. Однозначно рекомендую! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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