Заполнение товара на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок231 просмотр

Д день!

заказ- иформация уже перенесена на сайт,  так как на фотографиях поставщика их логотип нужно поменять фотографии забив в поисковике название товара найти фото и закачать фото без логотипа

8 лет назад
guest_15075309989918
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$50
1 день
все ОК!
Отличное ТЗ, всегда на связи, рекомендую.

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад