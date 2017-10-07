Ищу человека который: Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)Хорошо знает HTML на уровне разметки ...
Опубликовать статью на американских ресурсах
Опубликование статей на научных американских солидных ресурсах (желательно бесплатно). На тематику виртуальной реальности и информационных технологий.
Будут высланы 5 статей (по 12 стр. каждая)
Также можно опубликовать в японских журналах, сингапурских или в электронных библиотеках. Необходимо, чтобы статья была в интернете. Связанное с технологиями
Мы вам вышлем пробную статью, при публикации которой вы получите 1000 р. ( при условии, что она уже будет опубликована, будет ссылка на нее)
Заявки фрилансеров
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