Опубликовать статью на американских ресурсах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка189 просмотров

Опубликование статей на научных американских солидных ресурсах (желательно бесплатно). На тематику виртуальной реальности и информационных технологий.

Будут высланы 5 статей (по 12 стр. каждая)

Также можно опубликовать в японских журналах, сингапурских или в электронных библиотеках. Необходимо, чтобы статья была в интернете. Связанное с технологиями

Мы вам вышлем пробную статью, при публикации которой вы получите 1000 р. ( при условии, что она уже будет опубликована, будет ссылка на нее)

8 лет назад
guest_15074744871169
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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