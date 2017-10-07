Опубликовать статью на американских ресурсах

Опубликование статей на научных американских солидных ресурсах (желательно бесплатно). На тематику виртуальной реальности и информационных технологий.

Будут высланы 5 статей (по 12 стр. каждая)

Также можно опубликовать в японских журналах, сингапурских или в электронных библиотеках. Необходимо, чтобы статья была в интернете. Связанное с технологиями

Мы вам вышлем пробную статью, при публикации которой вы получите 1000 р. ( при условии, что она уже будет опубликована, будет ссылка на нее)