База контактов

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Доброго дня! Необходимо собрать базу из 500 профилей Instagram по определенным критериям, спарсить не получится, делать нужно вручную. Важно качество и соответствие базы определенным критериям.

Заполнить данные необходимо будет в таблицу Exel. Дело не трудное. Все вопросы и заявки на почту. 

8 лет назад
guest_15073872588687
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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