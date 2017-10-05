Добавление фотографий к товарам интернет магазина.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок329 просмотров

Интернет-магазин на OpenCart 2.0 с модулем Batch Editor.

Требуется добавить 1200 фотографий для товаров, все фотографии из открытых источников.

Работа ctrl+c ctrl+v.

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров