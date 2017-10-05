Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...
Контент-менеджер / оптимизатор
Доброго дня!
Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор.
Обязанности:
* добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис);
* добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис);
* проверка текстов на грамотность (пунктуация, орфография, общая грамотность). Тексты на разную тематику: юр.услуги, электроника, мебель, производство, строительство и др.
* рерайт/копирайт небольших описаний для товаров/категорий (от 100 до 1000 знаков);
* оптимизация текстов для SEO по шаблону: гармонично вписать ключевики, подготовить текстовые блоки (списки, таблицы и пр.)
* сравнение цен с конкурентами;
Требования:
* Грамотность и хорошее знание правил русского языка и пунктуации, умение превращать сложное в простое;
* Знание HTML на начальном уровне (для удаления лишних тегов из кода в редакторе, разметки текста на абзацы, списки, добавления таблиц, вставки картинок с обтеканием);
* Базовые представления об оптимизации текстов под поисковые запросы;
* Базовые знания Abode Photoshop (ресайз, обрезка фона, наложение текста) для создания картинок товаров для instagram;
* Опыт работы с популярными CMS;
* Пунктуальность, заинтересованность в работе;
* Наличие стабильного интернета, отсутствие постоянных форс-мажоров, связь по скайпу;
* Будет плюсом: глубокие знания HTML/CSS на уровне создания простых шаблонных лендингов будет плюсом;
Задания будут формироваться и отправляться в CRM с указанием дедлайна. Т.е., у вас будет список задач с датами, к которым их нужно сделать. Будут срочные задачи, которые необходимо выполнять в первую очередь.
Оклад - 12т.р. Возможна оплата 2 раза в месяц (через каждые 2 недели по 6000р).
Мне важно, чтобы вы не пропадали, задачи выполнялись в срок. Работа подразумевает затраты 3-4 часов в день с Пн по Пт. Если какой-либо из дней вылетает (бывает всякое), то можно его отработку перенести на выходной, но об этом обязательно предупреждать заранее.
Отклики, если вакансия вас устраивает, отправляйте на почту [email protected], где укажите:
* Имя, возраст, город проживания
* Опыт (сайты и что там делали)
* Навыки (что умеете в принципе)
* Скайп и время, когда вы там онлайн
Через пару дней будет подготовлено тестовое задание. Всем написавшим обязательно будет дан ответ.
Спасибо (=
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