Доброго дня!

Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор.

Обязанности:

* добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис);

* добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис);

* проверка текстов на грамотность (пунктуация, орфография, общая грамотность). Тексты на разную тематику: юр.услуги, электроника, мебель, производство, строительство и др.

* рерайт/копирайт небольших описаний для товаров/категорий (от 100 до 1000 знаков);

* оптимизация текстов для SEO по шаблону: гармонично вписать ключевики, подготовить текстовые блоки (списки, таблицы и пр.)

* сравнение цен с конкурентами;

Требования:

* Грамотность и хорошее знание правил русского языка и пунктуации, умение превращать сложное в простое;

* Знание HTML на начальном уровне (для удаления лишних тегов из кода в редакторе, разметки текста на абзацы, списки, добавления таблиц, вставки картинок с обтеканием);

* Базовые представления об оптимизации текстов под поисковые запросы;

* Базовые знания Abode Photoshop (ресайз, обрезка фона, наложение текста) для создания картинок товаров для instagram;

* Опыт работы с популярными CMS;

* Пунктуальность, заинтересованность в работе;

* Наличие стабильного интернета, отсутствие постоянных форс-мажоров, связь по скайпу;

* Будет плюсом: глубокие знания HTML/CSS на уровне создания простых шаблонных лендингов будет плюсом;

Задания будут формироваться и отправляться в CRM с указанием дедлайна. Т.е., у вас будет список задач с датами, к которым их нужно сделать. Будут срочные задачи, которые необходимо выполнять в первую очередь.

Оклад - 12т.р. Возможна оплата 2 раза в месяц (через каждые 2 недели по 6000р).

Мне важно, чтобы вы не пропадали, задачи выполнялись в срок. Работа подразумевает затраты 3-4 часов в день с Пн по Пт. Если какой-либо из дней вылетает (бывает всякое), то можно его отработку перенести на выходной, но об этом обязательно предупреждать заранее.

Отклики, если вакансия вас устраивает, отправляйте на почту [email protected], где укажите:

* Имя, возраст, город проживания

* Опыт (сайты и что там делали)

* Навыки (что умеете в принципе)

* Скайп и время, когда вы там онлайн

Через пару дней будет подготовлено тестовое задание. Всем написавшим обязательно будет дан ответ.

Спасибо (=