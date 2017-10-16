Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...
Наполнить 70 статей на сайт
Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика сайта "Развлечение", то есть там в основном, истории, лайвхаки, мода, анекдоты и т.д.
Те кто не готов наполнять за эту цену - не пишете не тратьте мое время.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Есть 5 товарных категорий на сайте https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/alessi https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/eva_solo https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/joseph_joseph https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/monbento https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/umbra В каждой из товарных категорий товары распиханы без подкатегорий, что осложняет выбор товара и навигацию. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Доброго дня! Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор. Обязанности: * добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис); * добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо найти 30 товаров-медикаментов, которые продаются онлайн в американском секторе и составить таблицу: товар-ссылка-цена (на каждый товар необходимо 2-3 продавца)Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно по 1000 статей копипаста на финасовую, медицинскую и автомобильную тематику Результат работы это экспортированный файл XML со статьями, который можно импортировать на CMS WordpPress Где брать статьи без разницы, главное чтобы они ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Имеется емайл, лого, описание компании, контакты, реквизиты. Необходимо по согласованным критериям находить через поиск порталы и каталоги подходящей тематики, справочники и регистрировать профиль компании. Предлагайте по оплате за каждый профиль ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется ответственный исполнительный для наполнения сайта тематики 18+.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
немного подправить сайт и превести его в нормальный видНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте! Есть картинки товаров с водяным знаком ( пересчитала их 3100 штук), нужно: 1. найти эту картинку или другую но представляющую этот товар, или стереть водяной знак, как кому удобно. 2. обрезать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
ИЩУ контент-менеджера (-ов). Одного универсального или нескольких для каждого вида наполнения: - наполнения товарами каталогов и интернет магазинов на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад