Наполнить 70 статей на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок199 просмотров

Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика сайта "Развлечение", то есть там в основном, истории, лайвхаки, мода, анекдоты и т.д.

Те кто не готов наполнять за эту цену - не пишете не тратьте мое время.

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Ощущается что этот исполнитель является профессионалом своего дела. Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Все на должном уровне. Работать одно удовольствие. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад