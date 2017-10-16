Наполнить 70 статей на сайт

Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика сайта "Развлечение", то есть там в основном, истории, лайвхаки, мода, анекдоты и т.д.

Те кто не готов наполнять за эту цену - не пишете не тратьте мое время.