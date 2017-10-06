Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...
Постинг на англоязычных форумах
Нужен линкбилдер для постинга на англоязычных форумах и блогах.
- Форумы и блоги должны быть живыми модерируемыми площадками, а не сайтами, которые используются для спама, где каждый может оставить сообщение со ссылкой.
- Ваше сообщение должно быть на английском языке, соответственно нужны базовые знания английского для постинга комментариев;
- Ваше сообщение должно быть уникальным, копировать его с другого форума нельзя;
- На одном форуме оставляете только одну ссылку;
- Ваш комментарий должен содержать полноценный вопрос или ответ, а не быть простой отпиской в стиле Thank you или Useful information...
- Оплачиваю сообщения, которые не были удалены в течение двух дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2000
Мы наполняем свой сайт объявлениями. Много регионов России, разные категории. Оплата - 25 руб. за объявление. Опыт не требуется, главное чтоб был опыт по сбору информации и опыт постинга. Описание и контакты: ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть магазин одежды на shopify.com Я даю список ссылок на алиэкспресс. Нужно добавить товары на сайт с помощью oberlo.com Вставляете ссылку и скрипт сам импортирует товар. Нужно поменять название товара, отредактировать фотографии ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на вордпрес надо перенести с другого сайта товары около 50 шт что переносим: название, фото, описание, цена предлагайте цену за 1 товар и срокиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Интернет-магазин на OpenCart 2.0 с модулем Batch Editor. Требуется добавить 1200 фотографий для товаров, все фотографии из открытых источников. Работа ctrl+c ctrl+v.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Доброго дня! Требуется работник-помощник контент-менеджер / оптимизатор. Обязанности: * добавление товаров через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, самопис); * добавление текстов, статей, новостей через CMS (modX, WP, bitrix, OpenCart, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно наполнить сайт 70 статями, в основном копипаст но картинки нужно загружать на сайт. Инструкции по наполнению уже готовы, и материалы по наполнению уже готовы. За одну добавленную статью ми платим 15 центов. Тематика ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо найти 30 товаров-медикаментов, которые продаются онлайн в американском секторе и составить таблицу: товар-ссылка-цена (на каждый товар необходимо 2-3 продавца)Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно по 1000 статей копипаста на финасовую, медицинскую и автомобильную тематику Результат работы это экспортированный файл XML со статьями, который можно импортировать на CMS WordpPress Где брать статьи без разницы, главное чтобы они ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад