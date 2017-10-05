Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...
Наполнение магазина на shopify.com
Есть магазин одежды на shopify.com
Я даю список ссылок на алиэкспресс.
Нужно добавить товары на сайт с помощью oberlo.com Вставляете ссылку и скрипт сам импортирует товар.
Нужно поменять название товара, отредактировать фотографии в фотошопе (убрать название брендов, кое где фон белый сделать), догрузить фотографии из описания если нужно, добавить в описание размерную сетку и инструкцию по замеру (заведомо отредактировав ее от китайских надписей), отредактировать описание. Если у товара есть 4 вариации то нужно скопировать этот товар 4 раза, в заставке поставить фото с разными цветами для каждого товара.
Нужно добавлять также этот товар в эксель (фото, цена, кол-во цветов, ссылка на нашем сайте, ссылка на алиэкспресс, артикул)
Цена за 1 товар до 10 рублей.
Цена за 1 скопированный товар (там где нужно копировать и вставить цвет другой только) - 2 рубля.
В среднем один товар с 3-10 цветами выходит 16-30 рублей.
Товаров несколько сотен.
Все на английском языке.
Заявки фрилансеров
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