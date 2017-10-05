Наполнение магазина на shopify.com

Есть магазин одежды на shopify.com

Я даю список ссылок на алиэкспресс.

Нужно добавить товары на сайт с помощью oberlo.com Вставляете ссылку и скрипт сам импортирует товар.

Нужно поменять название товара, отредактировать фотографии в фотошопе (убрать название брендов, кое где фон белый сделать), догрузить фотографии из описания если нужно, добавить в описание размерную сетку и инструкцию по замеру (заведомо отредактировав ее от китайских надписей), отредактировать описание. Если у товара есть 4 вариации то нужно скопировать этот товар 4 раза, в заставке поставить фото с разными цветами для каждого товара.

Нужно добавлять также этот товар в эксель (фото, цена, кол-во цветов, ссылка на нашем сайте, ссылка на алиэкспресс, артикул)

Цена за 1 товар до 10 рублей.

Цена за 1 скопированный товар (там где нужно копировать и вставить цвет другой только) - 2 рубля.

В среднем один товар с 3-10 цветами выходит 16-30 рублей.

Товаров несколько сотен.

Все на английском языке.