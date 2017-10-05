Наполнение сайта и продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок183 просмотра

Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей компании. А в дальнейшем сделать так, чтобы сайт был  на первой странице по определнным запросам.

Бюджет небольшой. Требуется человек, который сможет составить тексты, разместить их на  сайте, в дальнейшем вести поддержку сайта. Продвижение тоже необходимо, но без фанатизма.

8 лет назад
PeremanE
Елена 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров