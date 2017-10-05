Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...
Наполнение сайта и продвижение
Есть сайт arifmetikasveta.ru,который неинформативен. Нужно дополнить сайт подробной информацией об услугах и о выполненных проектах компании. Выполненные проекты чтобы можно было найти по району и по виду работ. Ещё разместить более полную информацию о нашей компании. А в дальнейшем сделать так, чтобы сайт был на первой странице по определнным запросам.
Бюджет небольшой. Требуется человек, который сможет составить тексты, разместить их на сайте, в дальнейшем вести поддержку сайта. Продвижение тоже необходимо, но без фанатизма.
Заявки фрилансеров
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