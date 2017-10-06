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Добавить на сайты каталог компаний
Здравствуйте
Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием (или добавить новое поле, картинку) как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла.
Цена в районе 10 р за позицию.
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