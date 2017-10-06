Добавить на сайты каталог компаний

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Закрыт2 заявки316 просмотров

Здравствуйте

Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием (или добавить новое поле, картинку) как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла.

Цена в районе 10 р за позицию.

JoomlaWordPress
8 лет назад
lila33
Галина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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