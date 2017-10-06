Наполнение интернет-магазина

Необходимо наполнить интернет-магазин контентом. https://store.vozduhvoda.ru/

Контент необходимо найти самому (я дам сайты поставщиков)

Нужно копировать контент (тексты, таблицы, изображение) с соответствующих карточек и размещать.

Карточек около 100+-

Интернет-магазин на cs-cart

В предварительной заявке пишите цену за наполнение одной карточки, потом утверждаем вопросы в переписке, я в описании пишу конкретное количество карточек, а вы в окончательной заявке - сумму за все.