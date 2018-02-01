Сбор информации на сайтах (ручная работа)

Здравствуйте)

Нужно собрать цифровые ID страниц на FB для 780 университетов.

Используем в работе сайт http://graph.tips/ для определения цифрового ID страницы.

Подробно что делать смотрите в видео по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?v=sooQZ7-WBwM

Сроки: 1-2 дня. Реально там работы на 4-5 часов.

Оплата: 35 WMZ.

Оплата только после выполнения всего задания.

После окончания выполнения вы сбрасываете мне все что сделали, я проверяю выборочно часть 15-20 мин. и если все норм. оплачиваю.

Могу сбросить оплату на перед с кодом протекции на 2 дня.