Ищу человека который: Знает CMS битрикс в роли контент менеджера;Разбирается в ИБП, АКБ и другом оборудование генераторы, стабилизаторы и т.д (большой плюс);Знание программ для парсинга данных (огромный плюс)Хорошо знает HTML на уровне разметки ...
Сбор информации на сайтах (ручная работа)
Здравствуйте)
Нужно собрать цифровые ID страниц на FB для 780 университетов.
Используем в работе сайт http://graph.tips/ для определения цифрового ID страницы.
Подробно что делать смотрите в видео по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=sooQZ7-WBwM
Сроки: 1-2 дня. Реально там работы на 4-5 часов.
Оплата: 35 WMZ.
Оплата только после выполнения всего задания.
После окончания выполнения вы сбрасываете мне все что сделали, я проверяю выборочно часть 15-20 мин. и если все норм. оплачиваю.
Могу сбросить оплату на перед с кодом протекции на 2 дня.
Выбранный исполнитель
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