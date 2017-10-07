Наполнение сайта-каталога пива

Ищу удаленного помощника для наполнения базы данных большого пивного каталога. Нужно перенести информацию о товарах с сайтов дистрибьюторов (поставщиков) и внести цены по их прайс-листам (word, excel, pdf).Для работы с базой данных есть удобный панель управления CMS (работает даже с планшета или мобильного).Оплата сдельнаяЗанесение товаров: 20 ₽ за товар. (инструкция)Занесение прайсов: 10 ₽ за позицию. (инструкция)Оплата минимальными чеками по 1000 ₽.Требования к кандидату

Уверенный интернет-пользователь

Английский на уровне чтения со словарем (онлайн-переводчики)

Опыт наполнения баз данных или поддержки сайта желателен

Я присылаю ссылку на сайт или электронный каталог поставщика пива. Вы переносите оттуда информацию на сайт с соблюдением всех требований. Я делаю проверку и засчитываю товары, которые занесены корректно. Некорректно занесенные товары даю списком, вы их исправляете, если хотите засчитать их в работу.

Инструкции:

Добавление товара: инструкция

Занесение прайсов: инструкция

Соблюдение правил русского языка

Названия без массовых ЗАГЛАВНЫХ БУКВ

Картинки (из интернета) не менее 300px по одной из сторон

Описание делать с логическим разбиением на абзацы

Не допускается лишних дублей заводов, пива, городов, стран.

Название

Фотография

Начальная плотность

Содержание алкоголя

Страна

Завод

Категория