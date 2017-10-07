Наполнение сайта-каталога пива

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт32 заявки316 просмотров

Ищу удаленного помощника для наполнения базы данных большого пивного каталога. Нужно перенести информацию о товарах с сайтов дистрибьюторов (поставщиков) и внести цены по их прайс-листам (word, excel, pdf).Для работы с базой данных есть удобный панель управления CMS (работает даже с планшета или мобильного).Оплата сдельнаяЗанесение товаров: 20 ₽ за товар. (инструкция)Занесение прайсов: 10 ₽ за позицию. (инструкция)Оплата минимальными чеками по 1000 ₽.Требования к кандидату

  • Уверенный интернет-пользователь
  • Английский на уровне чтения со словарем (онлайн-переводчики)
  • Опыт наполнения баз данных или поддержки сайта желателен
Как устроена работаЯ присылаю ссылку на сайт или электронный каталог поставщика пива. Вы переносите оттуда информацию на сайт с соблюдением всех требований. Я делаю проверку и засчитываю товары, которые занесены корректно. Некорректно занесенные товары даю списком, вы их исправляете, если хотите засчитать их в работу.

Инструкции: 

    Общие требования к заполнению
    • Соблюдение правил русского языка
    • Названия без массовых ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
    • Картинки (из интернета) не менее 300px по одной из сторон
    • Описание делать с логическим разбиением на абзацы
    • Не допускается лишних дублей заводов, пива, городов, стран.
    Требования к карточкеОбязательно
    • Название
    • Фотография
    • Начальная плотность
    • Содержание алкоголя
    • Страна
    • Завод
    • Категория
    Желательно
    • Стиль
    • Срок хранения
    • Горечь (IBU)
    • Город
    • Отметить типы упаковок
    8 лет назад
    dzimin
    42 года
    8 лет в сервисе
    Был
    8 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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