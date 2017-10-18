Требуется наполнение сайта автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок234 просмотра

Требуется скопировать описание товаров.

Товары для магазина автозапчастей:

антифризы, моторное масло и пр.

Пример:

http://avto-z.by/antifrizyi/mitasu/mitasu-green-antifreeze-coolant-g11-2l/

Копируется название + описание + артикул (номер товара)

Если картинка без водяных знаков, то копируется как есть. Либо ищется другая в интернете.

Прописывается фильтр, т.е. надо выбрать бренд товара и нек характеристики в меню бренд, объем, цвет, тип и т.п.

Также прописываются title + description по определенному шаблону. 

Все довольно просто, покажу, расскажу. Справится любой школьник) На каждый товар уходит пару минут.

Цена 5руб за 1 товар.

8 лет назад
kedbl4
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

freelanceall
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Алексей выполнил задание по наполнению каталога сайта. Все выполнено быстро, согласно заданию. Рекомендую к сотрудничеству.
Евгений честный заказчик. Не требовал лишнего и оплатил в срок. Приятно было работать. Можно доверять.

Заявки фрилансеров

freelanceall
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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