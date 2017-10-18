Требуется наполнение сайта автозапчастей

Требуется скопировать описание товаров.

Товары для магазина автозапчастей:

антифризы, моторное масло и пр.

Пример:

http://avto-z.by/antifrizyi/mitasu/mitasu-green-antifreeze-coolant-g11-2l/

Копируется название + описание + артикул (номер товара)

Если картинка без водяных знаков, то копируется как есть. Либо ищется другая в интернете.

Прописывается фильтр, т.е. надо выбрать бренд товара и нек характеристики в меню бренд, объем, цвет, тип и т.п.

Также прописываются title + description по определенному шаблону.

Все довольно просто, покажу, расскажу. Справится любой школьник) На каждый товар уходит пару минут.

Цена 5руб за 1 товар.