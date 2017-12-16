freelanceall

Алексей Мелов freelanceall

 
25 летБеларусь/Могилёв
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Если вам нужен профессиональный верстальщик за умеренную плату вы попали по адресу!

Я профессиональный HTML верстальщик. Опыт работы в этой сфере 3 года в компании.

Мой код полностью валидный, оптимизированный по всем современным стандартам. К каждому проекту я подхожу с полной самоотдачей, любую задачу пытаюсь выполнить оптимальным способом.

Что я могу предложить:

1) Адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.

2) Посадку верстки на CMS WordPress.

3) Гаранирую качество и сроки.

4) Вношу правки бесплатно.

Мои навыки:                

1) HTML, CSS, JS

2) jQuery

3) Sass

4) Bootstrap 3, 4

5) CMS WordPress

6) PHP

7) Photoshop

В работе использую современные технологии (Gulp, Sass, Pug, git и тд.) что позволяет сократить время выполнения работы а также не отвлекаться от конкретных задач.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulpPhotoshopGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
waxerin
37 летРумыния
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка страницы
Быстро и качественно!
Все отлично. Оплата была проведена еще до окончания работы, хоть я и не требовал этого.
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
В лендинге допилить формы отправки почты
Всё замечательно, спасибо большое!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга + 1 страница с каталогом
Благодарю за выполненную работу.
Адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Приемлемая оплата и можно договориться если возникнут разногласия.
Ответный отзыв
yurylisenko
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Bootstrap верстка главной страницы сайта
Уже в третий раз заказываю верстку у Алексея. Опять сделал все идеально, нет не каких нареканий. Быстро, четко, профессионально. Всегда был на связи. Спасибо.
Работаю с Юрием не в первый раз. Все отлично. Можно доверять: возникли проблемы с переводом денег при том, что работа уже была сдана, проблему быстро решили. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
yurylisenko
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Bootstrap верстка главной страницы сайта
Вновь прекрасно выполненная работа, задание сделано в тот-же день, хотя оговаривали срок 3 дня. Спасибо Алексей!
Работаю с Юрием второй раз. Как обычно все хорошо. Без лишних требований. И оплата в срок. Приятно поработать.
Ответный отзыв
HTML-верстка
13 отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
#371
Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#1300