Алексей Мелов freelanceallfreelanceall
25 летБеларусь/Могилёв
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Если вам нужен профессиональный верстальщик за умеренную плату вы попали по адресу!
Я профессиональный HTML верстальщик. Опыт работы в этой сфере 3 года в компании.
Мой код полностью валидный, оптимизированный по всем современным стандартам. К каждому проекту я подхожу с полной самоотдачей, любую задачу пытаюсь выполнить оптимальным способом.
Что я могу предложить:
1) Адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.
2) Посадку верстки на CMS WordPress.
3) Гаранирую качество и сроки.
4) Вношу правки бесплатно.
Мои навыки:
1) HTML, CSS, JS
2) jQuery
3) Sass
4) Bootstrap 3, 4
5) CMS WordPress
6) PHP
7) Photoshop
В работе использую современные технологии (Gulp, Sass, Pug, git и тд.) что позволяет сократить время выполнения работы а также не отвлекаться от конкретных задач.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайта265 просмотров
- Адаптивная верстка магазина на CMS251 просмотр
- Адаптивная кроссбраузерная верстка шаблона сайта211 просмотров
- Адаптивная верстка небольшого лендинга.250 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата была проведена еще до окончания работы, хоть я и не требовал этого.
$5
10 баллов
6 лет назад
Всё замечательно, спасибо большое!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
$70
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за выполненную работу.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Приемлемая оплата и можно договориться если возникнут разногласия.
$25
10 баллов
6 лет назад
Уже в третий раз заказываю верстку у Алексея. Опять сделал все идеально, нет не каких нареканий. Быстро, четко, профессионально. Всегда был на связи. Спасибо.
Ответный отзыв
Работаю с Юрием не в первый раз. Все отлично. Можно доверять: возникли проблемы с переводом денег при том, что работа уже была сдана, проблему быстро решили. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
6 лет назад
Вновь прекрасно выполненная работа, задание сделано в тот-же день, хотя оговаривали срок 3 дня. Спасибо Алексей!
Ответный отзыв
Работаю с Юрием второй раз. Как обычно все хорошо. Без лишних требований. И оплата в срок. Приятно поработать.
HTML-верстка
13 отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
#371
Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 часа
#1300