Если вам нужен профессиональный верстальщик за умеренную плату вы попали по адресу!

Я профессиональный HTML верстальщик. Опыт работы в этой сфере 3 года в компании.

Мой код полностью валидный, оптимизированный по всем современным стандартам. К каждому проекту я подхожу с полной самоотдачей, любую задачу пытаюсь выполнить оптимальным способом.

Что я могу предложить:

1) Адаптивную, валидную и кроссбраузерную верстку.

2) Посадку верстки на CMS WordPress.

3) Гаранирую качество и сроки.

4) Вношу правки бесплатно.

Мои навыки:

1) HTML, CSS, JS

2) jQuery

3) Sass

4) Bootstrap 3, 4

5) CMS WordPress

6) PHP

7) Photoshop

В работе использую современные технологии (Gulp, Sass, Pug, git и тд.) что позволяет сократить время выполнения работы а также не отвлекаться от конкретных задач.