Фирма, занимающаяся торговлей мебелью в Лос Анжелесе, ищет человека для работы удаленно: ввод/анализ данных. Проект рассчитан на 6-12 месяцев Кандидат должен знать английский - средний уровень, должен легко работать в Google Sheets/EXCEL (знакомство ...
Заполнить таблицу характеристик в екселе
Есть перечень товаров к которым нужно найти характеристики и заполнить в таблицу
Более подробно распишу кандидатам
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