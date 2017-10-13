Наполнять форум темами и сообщениями

Добрый день, требуется создавать темы на форуме, писать вопросы, ответы, создавать видимость активности форума.

Занятость 2 - 3 месяца, предполагается создание 3 - 4 тем в неделю и 10 - 15 сообщений.

Обязательно Украина, желательно с опытом.

Указывайте примеры работ если они есть и стоимость за одну тему и одно сообщение.

Тематика домашние животные.