Поменять цены на сайте

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Завершен3 заявки269 просмотров

Необходимо оперативно изменить цены на сайте, одна позиция $0.02, всего позиций около 300.

8 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zoogbet
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Всё сделано оперативно и качественно, рекомендую данного исполнителя!
Хороший, адекватный заказчик. Конкретно поставленные задачи и оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zoogbet
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад