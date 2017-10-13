Поменять цены на сайте

Статьи уже написаны, нужно выложить их на сайт (Wordpress), оформить, перелинковать, добавить картинки. Статей 200 штук. Оплата 80 руб за статью.
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