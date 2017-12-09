Комментарии для туристической группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок290 просмотров

Размещение комментариев в популярной туристической группе ВК.

Требования:

- Девушка 18-30 лет

- Коммуникабельность

- Реальный аккаунт с друзьями

Ссылку на группу пришлю в лс.

В заявке желательно указывайте ссылку на свою страничу ВК.

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

adrenelina
Элина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
7 дней
Все хорошо справилась с заданием. Четко следовала инструкциям. Надеюсь продолжим сотрудничество.
Понятные и четкие тз, рекомендую

Заявки фрилансеров

adrenelina
Элина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад