Сбор цен и занесение в таблицу

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Необходимо собрать с сайта данные о ценах и занести их в таблицу.

Техническое задание тут https://docs.google.com/document/d/1fBQj7QiJdXyViki49H-2MF9iaMwRpnSqTpxZ_wc4tjk/edit?usp=sharing

8 лет назад
Jalpam
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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