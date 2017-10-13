Отредактировать контент на двух сайтах

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Закрыт12 заявок262 просмотра

Нужно отредактировать контент на двух сайтах - Joomla и Drupal. 

Подробности пришлю.

DrupalJoomla
8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров