Информация для карточек товара на сайт

Ищу копирайтера, умеющего писать описания к товару для людей: интересные и живые.

Ищу ответственного человека на продолжительное сотрудничество. Работа есть постоянно.

Цена 1 карточки - 3 грн.

В день принимаю работу от 100 карточек.

Небольшое ТЗ и все детали отправлю в ЛС.