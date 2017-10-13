Информация для карточек товара на сайт

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Закрыт5 заявок277 просмотров

Ищу копирайтера, умеющего писать описания к товару для людей: интересные и живые.

Ищу ответственного человека на продолжительное сотрудничество. Работа есть постоянно.

Цена 1 карточки - 3 грн. 

В день принимаю работу от 100 карточек.

Небольшое ТЗ и все детали отправлю в ЛС.

8 лет назад
Valentin_A
Куц 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров