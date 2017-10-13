Нужно разместить текст(его дам,ничего выдумывать не нужно) на 10 форумах,посвященных ставкам на спорт.+написать в 10-ти группах vk (текст тот же,тематика тоже).Выполнить нужно как можно быстрее
Регистрация и постинг сообщений на иностранных форумах
Всем привет!
Необходимо искать форумы разных стран определенной тематики, регистрироваться и публиковать одно сообщение.
Ориентироваться в тексте форумов можно используя автоматический перевод текста сайтов в браузере Google Chrome.
Текст сообщения нужно переводить через онлайн-переводчик на язык целевой страны.
В Excel сохранять логин, пароль, ссылку на сообщение.
Только ручная работа, без автопостинга.
Сообщите стоимость одной регистрации + 1 сообщение.
Рассматриваются заявки только с текстом "я не бот" и указанной ценой.
Заявки фрилансеров
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