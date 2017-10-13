Регистрация и постинг сообщений на иностранных форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки254 просмотра

Всем привет!

Необходимо искать форумы разных стран определенной тематики, регистрироваться и публиковать одно сообщение.

Ориентироваться в тексте форумов можно используя автоматический перевод текста сайтов в браузере Google Chrome.

Текст сообщения нужно переводить через онлайн-переводчик на язык целевой страны.

В Excel сохранять логин, пароль, ссылку на сообщение.

Только ручная работа, без автопостинга.

Сообщите стоимость одной регистрации + 1 сообщение.

Рассматриваются заявки только с текстом "я не бот" и указанной ценой.

8 лет назад
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров