Разместить текст на форумах

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Закрыт7 заявок291 просмотр

Нужно разместить текст(его дам,ничего выдумывать не нужно) на 10 форумах,посвященных ставкам на спорт.+написать в 10-ти группах vk (текст тот же,тематика тоже).Выполнить нужно как можно быстрее

8 лет назад
dellover
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров