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Нужен контент-менеджер на сайт о путешествиях
*Вакансия актуальна до тех пор пока висит вакансия*
Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете интересные статьи о путешествиях и природе для публикации 10 штук в день (брать при этом можно только с источников, которые разрешают копировать их материал). Далее нужно скопировать эти статьи на наш сайт и грамотно оформить. Плюс необходимо будет переписать название статьи. Таких статей нужно будет делать 10 штук каждый день.
Этот материал будет публиковаться на страничку в Фейсбуке, поэтому вирусный контент в приоритете.
Публикации каждый день, если вам нужен выходной - делайте с запасом в течение недели. Опыт общения с Wordpress, Photoshop и Facebook желателен, но не является обязательным. Работа крайне ответственная, просрочки и отговорки вроде "у меня забеременела собака и я была занята" не принимаются и ведут к расторжению взаимоотношений.
Оплата работы складывается из 2-х частей. Фиксированной: 6000р\мес и премии по результатам. Она будет напрямую зависеть от того, насколько вирусный контент вы будете находить. По опыту других ребят, которые работают на аналогичных проектах, премия может значительно превысить оклад.
Сразу предупреждаю, что поначалу у вас будет уходить довольно много времени на поиски и публикацию статей. Но по опыту других редакторов могу сказать, что со временем вы будете укладываться в 3-4 часа в день. Большая просьба, если у вас есть основная работа и вы готовы работать 3 часа в день, ночью в "попыхах" - не тратить мое и свое время.
Если вы дочитали до этого момента и решили что вам с нами по пути - я предлагаю попробовать свои силы и выполнить небольшое тестовое задание: нужно найти несколько примеров статей, которые по вашему мнению подходят под описанные выше требования и вы бы взяли их для размещения на сайте. Заранее спасибо!
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