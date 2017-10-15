Контент-менеджер (публикация и оформление инфо.материалов)

Кто мы:

Мы дружная команда, создающая востребованные и интересные сайты для широкой аудитории. Для нас качество и удобство пользования стоит на первом месте. Мы всегда открыты к креативным идеям и не боимся их реализовывать.

Кто нам нужен:

Ответственный, порядочный и исполнительный человек с тонким вкусом и прекрасным видением мира, которого очень раздражает текущее оформление на большинстве информационных ресурсах и желающий внести вклад в лучшее восприятие информации в Интернет=)

Обязанности:

Самостоятельное форматирование и публикация готовых статей на сайты (основная задача - адаптировать и "красиво подать" контент для его легкого восприятия пользователем);

Подбор качественных фото и видео-материалов по теме для оформления публикации;

Подготовка отчетов по проделанной работе;

По необходимости оперативное внесение правок в публикации.

Понимание основ типографии;

Уверенный пользователь ПК (MS Word, skype, e-mail, google-документы, оперативный поиск информации в интернете);

Строгое соблюдение заранее согласованных сроков и графиков наполнения сайтов предоставляемым контентом;

Внимательность к деталям;

Чувство меры и стиля;

Добросовестное отношение к обязанностям и самодисциплина;

Присутствие онлайн 40 часов в неделю;

Своевременная оплата на WebMoney 2 раза в месяц (1го и 16го числа каждого месяца);

Обеспечение всеми необходимыми инструкциями для работы;

Удаленная работа;

При отклике необходимо заполнить короткую анкету.

Ждем ваших отликов!