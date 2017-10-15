Контент-менеджер (публикация и оформление инфо.материалов)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт65 заявок1397 просмотров

Кто мы:

Мы дружная команда, создающая востребованные и интересные сайты для широкой аудитории. Для нас качество и удобство пользования стоит на первом месте. Мы всегда открыты к креативным идеям и не боимся их реализовывать.

Кто нам нужен:

Ответственный, порядочный и исполнительный человек с тонким вкусом и прекрасным видением мира, которого очень раздражает текущее оформление на большинстве информационных ресурсах и желающий внести вклад в лучшее восприятие информации в Интернет=)

Обязанности:

  • Самостоятельное форматирование и публикация готовых статей на сайты (основная задача - адаптировать и "красиво подать" контент для его легкого восприятия пользователем);
  • Подбор качественных фото и видео-материалов по теме для оформления публикации;
  • Подготовка отчетов по проделанной работе;
  • По необходимости оперативное внесение правок в публикации.
Требования:

  • Понимание основ типографии;
  • Уверенный пользователь ПК (MS Word, skype, e-mail, google-документы, оперативный поиск информации в интернете);
  • Строгое соблюдение заранее согласованных сроков и графиков наполнения сайтов предоставляемым контентом;
  • Внимательность к деталям;
  • Чувство меры и стиля;
  • Добросовестное отношение к обязанностям и самодисциплина;
  • Присутствие онлайн 40 часов в неделю;
Условия:

  • Своевременная оплата на WebMoney 2 раза в месяц (1го и 16го числа каждого месяца);
  • Обеспечение всеми необходимыми инструкциями для работы;
  • Удаленная работа;
Примечания: 

При отклике необходимо заполнить короткую анкету.

Ждем ваших отликов!

8 лет назад
promoIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров