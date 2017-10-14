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Найти картинки для мебельного сайта.
Нужно найти в яндекс или гугл картинках, картинки размером не меньше 1920 Х 681 если будут картинки больше то их нужно подрезать.
Задание срочное, нужно выполнить сегодня!
Предлагаю оплату за одну картинку 30 рублей, но учитывая срочность, можете предложить свою цену.
Ниже представлен весь список категорий для которого нужны картинки:
(Картинки нужны по смыслу названия категории)
Спальни
Спальни из Белоруссии
Спальни из Китая
Спальни Мебель Черноземья
Спальни ЛЕРОМ
Спальни Лером Мелисса
Спальни Ставрополья
Спальни из Румынии
Кровати
Кровати "Мелодия сна"
Кровати ASKONA с подъемным механизмом
Кровати ASKONA без подъемного механизма
Кровати из Китая
Комоды
Туалетные столики
Тумбы
Пуфы
Зеркала
Шкафы
Шкафы-купе
Шкафы
Гостиные
Модульные гостиные
Гостиные из Белоруссии
Гостиные из Калининграда
Гостиные из Китая
Гостиные Мебель Черноземья
Гостиные ЛЕРОМ
Гостиные Ставрополья
Гостиные из Румынии
Прихожие
Модульные прихожие
Кухни
Кухни модульные
Кухни Ставрополья
Столовые из Румынии
Бары из Румынии
Диваны
Угловые диваны
Модульные диваны
Выкатные диваны
Диваны с механизмом "Дельфин"
Диваны с механизмом "Раскладушка"
Кожаные диваны
Тканевые диваны
Диваны с механизмом "Еврокнижка"
Диваны из Белоруссии
Диваны из Китая
2-х местные диваны
3-х местные диваны
Детские
Матрасы
Матрасы "Мелодия сна"
Матрасы ASKONA
Матрасы ASKONA Serta
Матрасы ASKONA Terapia
Матрасы ASKONA Fitness
Ортопедические матрасы с независимыми пружинами
Матрасы с зависимым пружинным блоком
Жесткие матрасы
Матрасы средней жесткости
Мягкие матрасы
Мебель из Индонезии
Мебель из Румынии
Мебельные фабрики из Румынии
Коллекции из Румынии
Программы из Румынии
Рабочие кабинеты из Румынии
Холлы из Румынии
Плазмы из Румынии
Залы из Румынии
Мебель Черноземья
МК ЛЕРОМ
Мебель из Ставрополья
«Юг-Мебель» Мадлен
«Юг-Мебель» Канада
«Юг-Мебель» Джоконда
Мебель из Беларуси
Корпусная мебель
Кожаные диваны
Угловые диваны
Мебель из Калининграда
Спальни из Калининграда
МФ "Диа"
МФ "Меридиан"
МФ "Альт-Мастер"
МФ "Ювита"
МФ "Интердизайн"
Распродажа
Мебель из Италии
Спальни из Италии
Гостиные из Италии
Мебельные фабрики из Италии
МФ "Гомельдрев"
МФ "Пинскдрев"
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