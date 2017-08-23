w33300

Павел w33300

 
37 летРоссия/Балашов
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$400
10 баллов
4 года назад
Верстка макетов и натяжка на CMS Joomla
Все шикарно, очень рекомендую
Работа выполнена отлично
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$30
10 баллов
6 лет назад
Настройка сервера
Хороший исполнитель, работать понравилось. рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо, буду обращаться еще.
Ответный отзыв