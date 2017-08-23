Привет, нужно натянуть макеты на сайт Joomla , макеты уже утвердили. На выходе полностью рабочий сайт согласно макетам.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Привет, нужно натянуть макеты на сайт Joomla , макеты уже утвердили. На выходе полностью рабочий сайт согласно макетам.
Требуется специалист по Joomla + верстка + программирование. Подробное Т.З. готов предоставить в дальнейшей переписке в личке.
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Требуется установить новую версию PHP на сервер