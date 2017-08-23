Нужно найти в яндекс или гугл картинках, картинки размером не меньше 1920 Х 681 если будут картинки больше то их нужно подрезать. Задание срочное, нужно выполнить сегодня! Предлагаю оплату за одну картинку 30 рублей, но учитывая срочность, можете ...