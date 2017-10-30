Требуется специалист по Joomla- Программирование, верстка, настройка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок190 просмотров

Требуется специалист по Joomla + верстка + программирование. 

Подробное Т.З. готов предоставить в дальнейшей переписке в личке.

Joomla
8 лет назад
w33300
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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