OpenCart 2 - Изменения в фале product.tpl

$10
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Завершен5 заявок151 просмотр

Страница товара - www конфеты-подарки.рф/новогодняя-туба?product_id=1555

Задача:

1. Настроить очередность option в select

(т.е. сделать очередность кнопок 1- "Стандарт", 2- "Люкс", 3- "Примиум" )

2. Вывести полную цену в кнопках "Люкс", "Примиум" вместо (+556р.)

Opencart
8 лет назад
Bender52
Алексей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все быстро и профессионально. Алексей моментально понял задачу и решил её. Рекомендую! Отличная работа!
Все прошло замечательно. Без лишних слов и правок) Сразу после работы была произведена оплата. Рекомендую Алексея как заказчика!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад