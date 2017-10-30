Здравствуйте! Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ раз - http://take.ms/f8ftj два - http://take.ms/GoeZK блок должен быть ...
OpenCart 2 - Изменения в фале product.tpl
Страница товара - www конфеты-подарки.рф/новогодняя-туба?product_id=1555
Задача:
1. Настроить очередность option в select
(т.е. сделать очередность кнопок 1- "Стандарт", 2- "Люкс", 3- "Примиум" )
2. Вывести полную цену в кнопках "Люкс", "Примиум" вместо (+556р.)
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