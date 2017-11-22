Доаботка виртумарта (внешний вид), джумла

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Завершен2 заявки142 просмотра

Нужно изменить шаблон каталожной страницы, добавив фильтр с галочками. Сейчас фильтра нет, просто станица, слева категории - вот от категорий и надо отойти, сделав их галочками в фильтре. новый шаблон есть, но он в виде сверстанного html существует.

HTMLJoomla
8 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

igor-green
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена на отлично, спасибо!
Отличный заказчик. Всегда на связи, задачи формулирует чётко.

Заявки фрилансеров

igor-green
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад