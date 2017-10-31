Необходимо разработать плагин для Вордпресс, с помощью которого можно будет автоматически заполнять атрибуты для изображений: title, alt, description. В данные атрибуты нужно будет записывать данные из полей записи, к которой прикреплена картинка. ...
Исправить ситуацию - не отправляются письма с WordPress
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