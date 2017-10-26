Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.
Нужен PHP программист с опытом работы на Wordpress
Нежен человек для сотрудничества который имеет большой опыт работы в Wordpress! Оставляйте несколько ссылок своих робот на Wordpres которые вы считаете самыми лучшими. Спасибо!
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