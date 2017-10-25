Верстка с натяжкой на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок206 просмотров

Необходимо сверстать сайт на Wordpress. Макеты в PSD скину в личку отправившим заявку на участие. Всего нужно сверстать 6 страниц, включая главную. Шаблон должен быть резиновым (адаптивным).

WordPress
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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