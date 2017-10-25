Устранение проблемы с подтверждением заказа на OpenCart

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  2. Системы управления (CMS)
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После уставновки дополнительного модуля по оплате и общей суммы заказа кнопка подтверждения заказа не работает - покупатель не получает e-mail о подтверждении заказа, заказ попадает в потерянные заказы. Нужно найти и устранить проблему.

Opencart
8 лет назад
handrika
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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