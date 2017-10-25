Нужно сверстать сайт из psd и адаптировать его на Wordpress Сделать так, чтобы можно было редактировать блоки сайта из админки Кроссбраузерность Срок 6 дней, до 01/11/2017
Устранение проблемы с подтверждением заказа на OpenCart
После уставновки дополнительного модуля по оплате и общей суммы заказа кнопка подтверждения заказа не работает - покупатель не получает e-mail о подтверждении заказа, заказ попадает в потерянные заказы. Нужно найти и устранить проблему.
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