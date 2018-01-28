Адаптивная верстка сайта на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка194 просмотра

Нужно сверстать сайт из psd и адаптировать его на Wordpress

Сделать так, чтобы можно было редактировать блоки сайта из админки

Кроссбраузерность

Срок 6 дней, до 01/11/2017

WordPress
8 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
40 минут назад
8 лет назад
$100
6 дней
Адекватная цена. Качественная верстка. Быстрые правки. Всегда на связи.
все отлично, оплата в срок

Заявки фрилансеров

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
40 минут назад
8 лет назад