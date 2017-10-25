Доработки на Joomla

На сайте www_roso_kz необходимо:

1. Восстановить работоспособность блогов руководства.

2. Просмотр фото должен быть с кнопками (вперед, назад, закрыть).

3. Удалить несанкционированные комментарии и защитить от них (не один раздел, материал не должен комментироваться).

4. Сайт должен быть автомасштабируемым (на любом мониторе по ширине).

5. Наладить работоспособность обратной связи во вкладке «информация о коррупции» на данный момент при отправке сообщения, пишет: Не все поля заполнены (хотя все заполняется).

6. Усилить общую защиту сайта от хакерских и вирусных атак.

7. Сайт должен быть на 2-х языках (русский, казахский).