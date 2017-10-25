OpenCart интеграция со СДЭК

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок75 просмотров

OpenCart 1.5, установлен модуль СДЭК но не функционирует должным образом.  

Нужно исправить данную проблему, копия сайта развернута на виртуалке – доступ туда по тимвьюверу

Opencart
8 лет назад
guest_15088944844464
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров