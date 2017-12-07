Создать похожую работу

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки168 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

WordPress
8 лет назад
zhasikiskz
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

okto
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$150
30 дней
Спасибо за качественную работу. Все сделано как нужно! Рекомендую!
Компетентный клиент, правильно ставит задачи и оперативно отвечает.

Заявки фрилансеров

okto
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад