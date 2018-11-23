zhasikiskz

Необходимо создать копию сайта на теме Divi с использованием конструктора. Важно, чтобы не только была верстка, но и работала функциональность: при добавлении новостей в записи они должны выводиться автоматически. Задача срочная, требуется выполнение сегодня.
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Необходим сервис вакансии. По интеграции с 1с получить запрос с 1с вывести формы вакансий а также отдать обратно полученный результат.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Сделать 3 отчета к lms moodleБазы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $45
Здравствуйте все есть в файле рассмотрите пж. Могу объяснить еще подробнее.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт для документов. На вордпрессе Не пускать на сайт без авторизации (переброска на авторизацию вордпресса)После авторизации страница показа всех документов (сортировка по дате)(РИСУНОК 1)Сайт на всю ширину экрана растягиваетсяВерхнее меню (логотип, поиск, реквизиты, пользователи и ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Здравствуйте верстка по дизайну, Создание темыHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Добрый день есть купленная тема divi и плагины divi booster, divi carousel, Responsive Posts Carousel Pro. Вы делаете верстку через divi builder(адаптивно) интересует?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день есть купленный конструктор диви. Нужно сделать верстку по дизайну (1 страница). А также сделать адаптивнымHTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Изменить в плагине вывод комментариев вместо post id название поста (товара)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо убрать не нужные запросы к базе. Например главной их порядка 60. Пример SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'widget_calendar' LIMIT 1 SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'widget_media_audio' LIMIT 1 ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Вы делаете оптимизацию вукомерса? Вордпресс сайта в общемВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Есть сайт нужно сделать оптимизацию таких запросов SELECT wp_posts.ID FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = '_languages' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
http://pro.ekbone.kz/product/rutest-3kztest-3/ На кнопку перейти к бронированию нужен блокиратор. Woocomerce что бы по количуству запасов вариации товара пускло только необходимое количество. При одновременном нажатии большого количества людей почемк то пропускает большее кол воИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть сайт на вордпресс в плагине woocomerce а именно в пункте заказов нужно сделать фильтрацию по полям (custom) можно и на отдельной странице фильтр заказов вывестиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Добрый день перевести поля woocomerca на каз язык. Что то примерно if (get_locale==kk and $label_name=="имя учасника"){$labal_name='kk name'}. Типа что то того что бы работало.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Добрый день перевести поля woocomerca на каз язык. Что то примерно if (get_locale==kk and $label_name=="имя учасника"){$labal_name='kk name'}. Типа что то того что бы работало.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Добрый день перевести поля woocomerca на каз язык. Что то примерно if (get_locale==kk and $label_name=="имя учасника"){$labal_name='kk name'}. Типа что то того что бы работало.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
сайт Wordpress +Woocomerce нужно добавить подписку на файлы только чтение. То есть у меня есть архив html книги (загружать к примеру через ftp и давать ссылку к товару и продавать по подписке). Данная ссылка должна ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $60
Добрый день. В нашей школе мы проводим соревнования. Есть система подсчетов на сайте http://ekbone.kz/ . На этом сайте есть такие страницы - соревнования (включает в себя таблицы elementary junior senior) - футбол (тип ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно доработать функционал woocomerce1 Добавить в товарах загрузку файла pdf (книги) 2 в товарах сделать подписку т.е цены для чтения книг (неделя месяц два и до года) и вставить в шаблон кнопку подписка и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад