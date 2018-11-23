zhasikiskz

Жасулан Жумадилов zhasikiskz

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Сервис по приему вакансий. Плюс интеграция 1с
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
отличная работа!!!!
Ответный отзыв
marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
3 отчета мудл
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Спасибо Максиму. Сделал сложнейшие отчеты почти что вслепую. Имя неполноценный демо сайт. Смог написать отчеты для боевого сайта. Очень доволен результатам. Спасибо еще раз огромное. Всем рекомендую. Всегда на связи.
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tarasparanchak
Тарас 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Переименовать кодом label
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
спасибо большое
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gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Оптимизировать запросы woocomerce
Все отлично. Мгновенная оплата. Коммуникация на высочайшем уровне - такое чувство, что Жасулан постоянно в интернете) Всем рекомендую!
Настоящий профессионал! Рекомендую. Отлично выполняет поставленные задачи и даже больше.
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wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Фильтрация заказов воокомерсе
WordPress
Всё отлично! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличное исполнение и сроки !!!
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