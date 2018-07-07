Ремонт сайтов на WordPress
Специализация: WordPress, PHP.
Дополнительные базовые навыки: MySQL, jQuery, HTML, CSS, JavaScript.
Стоимость, сроки и контакты: всю информацию указываю в заявке.
Способ оплаты: на карту ПриватБанка.
Рабочее расписание: Пн-Пт, 9:00-17:00 за киевским временем.
Портфолио
- Плагины для WooCommerce99 просмотров
- Плагин Custom Meta Tags100 просмотров
- Ремонт магазина саженцев (WordPress, WooCommerce)146 просмотров
- Тема с нуля (WordPress, два языка)147 просмотров
- Интернет-магазин женских блузок (Drupal 6)139 просмотров
- Многоязычный интернет-магазин футболок (Drupal 6)134 просмотра
- Один из сайтов фонда борьбы с бедностью в США (D6)129 просмотров
- Один из сайтов фонда борьбы с бедностью в США (D6)129 просмотров
- Сайт изготовителя оборуд. для солн. электростанций123 просмотра
- Сайт-визитка немецкого шоумена Томаса Шюрмана (D6)158 просмотров
- Многоязычный сайт одного немецкого фотоагентства168 просмотров
- Многоязычный сайт-каталог защитных устройств (D6)138 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
спасибо большое
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
$5
10 баллов
5 лет назад
Оперативно и без лишних вопросов справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Станислав четко сформулировал задачу и сразу же после её решения всё проверил и рассчитался. Рекомендую!
$7
10 баллов
5 лет назад
Тарас быстро и гибко решил поставленную задачу, предложив несколько вариантов. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, нормальная коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Обращался к Тарасу за доработкой WP плагина для своих нужд. Выполнено согласно всем требованиям и в короткий срок. Ответственный исполнитель, который все время был на связи и по итогу работы подробно объяснил и дал рекомендации. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Александр чётко сформулировал задание, сразу же после выполнения все проверил и оплатил. Рекомендую!
$7
10 баллов
6 лет назад
Помог разобраться что проблема не в нашем сайте - а в плагине разработчика платежной системы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Не знаю, что сказать. Вроде нормально общались, Станислав оставил отзыв, попросил реквизиты и пропал. Клеймо плохим отзывом не ставлю, потому что ситуация не похожа на такую, чтобы поступить именно так.
Веб-программирование
8 отзывов
$2/час
#387
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$2/час
#391