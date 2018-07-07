Обращался к Тарасу за доработкой WP плагина для своих нужд. Выполнено согласно всем требованиям и в короткий срок. Ответственный исполнитель, который все время был на связи и по итогу работы подробно объяснил и дал рекомендации. Буду обращаться еще.