tarasparanchak

Тарас tarasparanchak

 
39 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ремонт сайтов на WordPress

Специализация: WordPress, PHP.

Дополнительные базовые навыки: MySQL, jQuery, HTML, CSS, JavaScript.

Стоимость, сроки и контакты: всю информацию указываю в заявке.

Способ оплаты: на карту ПриватБанка.

Рабочее расписание: Пн-Пт, 9:00-17:00 за киевским временем.

PHPJavascriptWordPressMySQLСайт на WordPressHTMLCSSjQuery
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Отзывы заказчиков
zhasikiskz
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Переименовать кодом label
спасибо большое
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Правки wordpress
Оперативно и без лишних вопросов справился с задачей. Рекомендую!
Станислав четко сформулировал задачу и сразу же после её решения всё проверил и рассчитался. Рекомендую!
Ответный отзыв
Aleksandro
Александр 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Опция отключения изображения поста в теме WordPress
Тарас быстро и гибко решил поставленную задачу, предложив несколько вариантов. Спасибо за работу!
Четкая постановка задачи, нормальная коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
vinznsk
37 летВьетнам
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доработка шаблона WP: создать отдельный тип записей
Обращался к Тарасу за доработкой WP плагина для своих нужд. Выполнено согласно всем требованиям и в короткий срок. Ответственный исполнитель, который все время был на связи и по итогу работы подробно объяснил и дал рекомендации. Буду обращаться еще.
Александр чётко сформулировал задание, сразу же после выполнения все проверил и оплатил. Рекомендую!
Ответный отзыв
ironstasy
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Исправить конфликт стилей Wordpress Woocomerce
Помог разобраться что проблема не в нашем сайте - а в плагине разработчика платежной системы. Рекомендую.
Не знаю, что сказать. Вроде нормально общались, Станислав оставил отзыв, попросил реквизиты и пропал. Клеймо плохим отзывом не ставлю, потому что ситуация не похожа на такую, чтобы поступить именно так.
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов
$2/час
#387
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$2/час
#391