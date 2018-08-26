Правки wordpress

Пациэнт - otvet123.ru

При публикации материала через админку (или редактирование), когда меняешь дату публикации она меняется, но вот выводится на сайте на прежнем месте, хотя должна быть сортировка материалов по дате.

Допустим я сегодня написал пост, он в самом верху. Я меняю ему дату на 2017, он должен опуститься вниз (под те, что написаны в 2018), но этого не происходит.

Нужно исправить косяк.