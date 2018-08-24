Opencart 1.5.5 акционные значки товаров

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Есть категория товара, карточка товара, страница поиска и другие страницы

Надо решение их выводить как тут http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html  они прописаны стилями:

  • автоматические назначение - (например новый товар, количество меньше чем было, участвует в акции)
  • ручное назначение этих статусов через админку в том числе БАтчЕдитор массово выбор
Opencart
7 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров